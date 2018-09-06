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Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

Türkiye ve Endonezya'nın ortak üretimi Kaplan MT, zorlu testleri başarıyla geçti. Türkiye'de tasarlanan Kaplan MT, artık seri üretime de hazır.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 02:27..
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Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

FNSS ve Endonezya'dan PT Pindad firmaları Türkiye'de tasarladıkları Kaplan MT'den başarılı sonuçlar aldı. Kaplan MT, zorlu şartlarda bile saatte 70 km/hz'a ulaşabiliyor.

Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS'nin yapıtlarından Kaplan MT,, Endonezya'daki kalifikasyon testlerinden başarıyla geçerek seri üretime hazır hale geldi.

Teknik özellikleri de açıklanan Kaplan MT'nin Azami Yol Hızı: 70 km/sa ve Yol Menzili ise 450 km

Tam Otomatik olan Kaplan MT'de (Sürücü, Nişancı ve Komutan) 3 kişi bulunacak.

Ana silahı 105 mm top iken, ikincil silah ise 7,62 mm eş eksenli makinalı tüfek

Türk Kaplanı seri üretime hazır VİDEO

Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

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