Zırhlı araç SARP göreve hazır

ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) etkin performansıyla yurt içinde ve dışında yoğun talep görüyor. Şirket, kullanımdaki sistemlerinin sayısını her geçen gün artırırken, müşterilerinin talepleri doğrultusunda yeni SARP'larla ürün çeşitliliğini sağlamaya hazırlanıyor.

HAREKETLİ HEDEFLERİ TAKİP EDEBİLİYOR

ASELSAN, UKSS alanında dünyadaki lider firmalar arasında yer alıyor. Kara ve deniz platformlarına entegre edilen silah sistemleri, zorlu çevre koşulları ve çatışma ortamlarında 16 ülkede kullanılıyor.

UKSS'ler, yüksek stabilizasyon performansı, otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini, yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA HAZIR

UKSS ürün ailesi, hedef mesafesi, hedef hız ve rotası, meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneğine sahip bulunuyor. Uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde nişancı, silahı etkin ve güvenli şekilde kullanabiliyor. Sistemler, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre koşullarında görev yapabiliyor.

SARP, ASELSAN'ın tank, taktik zırhlı kara aracı ve sabit tesislerin korunması amacıyla geliştirdiği ürün grubunu oluşturuyor.

350 ADET YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

ASELSAN, SARP'tan bugüne kadar yaklaşık bin 350 adet üretti. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda birçok konfigürasyonu geliştirilen SARP'ların yaklaşık bini yurt içinde kullanılıyor, kalanı ise yurt dışına ihraç edildi.

SARP UKSS'ye küçük-orta kalibreli makineli tüfekler ve 40 milimetre otomatik bomba atarlar takılabiliyor.

Hassas keşif yeteneğini etkin atış gücüyle birleştiren SARP sistemi, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırıyor ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. SARP sistemi, stabilizasyon, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik hesaplama yetenekleriyle hareket halindeyken sabit ve hareketli hedeflere atış yapabiliyor.

SARP'ın, Rus menşeli 12,7 milimetre NSV makineli tüfek takılabilen SARP-NSV, eş eksenli olarak 2 silahın aynı anda takılabildiği SARP-DUAL, lazer güdümlü antitank füzesi ve lazer güdümleyici eklenmiş SARP-AntiTank gibi versiyonları bulunuyor.

AYDA 150 ADET ÜRETİM KAPASİTESİ

Temel yapısı oturan SARP, bu nedenle farklı müşteri talepleri doğrultusunda yeni silah ve özelliklerle hızla üretilebiliyor.

ASELSAN, SARP'ın üretimi için oldukça verimli çalışan, güçlü bir seri üretim hattı kurdu. SARP'ların üretiminde yerli yan sanayinin de önemli iş payı bulunuyor. Şirket yakın zamanda SARP ailesine yeni ürünler eklemeye hazırlanıyor.

HİSAR Hava Savunma Sistemi'nde ihtiyaç duyulan SARP'ın küçük konfigürasyonu SARP-L'yi geliştiren ASELSAN, bu çalışmada sona geldi. SARP-L, düşük geri tepme silahlar için düşük ağırlığa sahip olarak geliştirildi. SARP-L, bu özelliğiyle kullanıldığı araç üzerinde daha düşük ağırlık ve küçük boyutuyla etkin koruma sağlıyor.

ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı bir diğer silah sistemi ise SARP-ZAFER. Bu sistem personele araç içinden silah sistemini besleme imkanı sağlayacak. Bu konfigürasyonda mühimmat zırhlı aracın dışına çıkılmadan değiştirilebilecek.