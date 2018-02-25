Türk savunma sanayisi, zırhlı muharebe araçlarına yeni yetenekler kazandırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalardan en dikkat çekenini zırhlı araçların aynı zamanda uzaktan komuta yeteneğiyle donatılması oluşturuyor.

Zırhlı araçlar sürücü olmadan da görev yapabilecek

"EJDER YALÇIN" SÜRÜCÜSÜZ DE GÖREV YAPACAK

Bu kapsamda son dönemde yurt içinde ve dışında ilgi gören 4x4 zırhlı muharebe aracı "Ejder Yalçın"ın, ihtiyaç durumunda sürücü koltuğunda personel olmadan da görev yapabilmesine yönelik çalışmalar yapıyor.



Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in sosyal medyadan duyurduğu test sonuçlarına göre, üzerinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi bulunan "Ejder Yalçın", araç dışından başarıyla kontrol edilebildi. Aracın tek tuşla uzaktan komuta moduna alınmasıyla araç dışında konumlu personel, kontrol panelleriyle "Ejder Yalçın"ı yönlendirdi ve çeşitli manevralar yapmasını sağladı.

Uzaktan komuta sadece aracın idaresiyle de sınırlı kalmıyor. Aracın üzerindeki silah sistemleri ve diğer faydalı yükler de operatörler tarafından kontrol edilebiliyor. Operatör, tüm bu faaliyetleri önündeki monitörler aracılığıyla izleyebiliyor.

TEHLİKELİ ALANLARDA UZAKTAN KOMUTA

Yürütülen çalışmayla çatışma ortamları, tehlike seviyesi yüksek alanlarda kullanılan araçlar tümüyle uzaktan komuta edilebilecek. Bu tür yerlerde araç uzaktan komuta moduna alınabilecek, görevin tamamlanması ve tehlikeli alanının dışına çıkılmasıyla araç personel idaresine geçecek.



Araç uzaktan komuta yeteneğiyle başka bir aracın içinden ya da bir komuta merkezinden idare edilebilecek. Uydu kontrolü eklenmesiyle de mesafeyle ilgili kısıtlamalar tümüyle ortadan kalkacak.