Ziya Selçuk: Mesleki ve teknik eğitim gözde olacak

Balıkesir'de bir ortaokulun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulundu.

"HER BİRLİKTE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

"Mesleki eğitimle ilgili önümüzdeki önümüzdeki yıllarda çok farklı atılımların, hamlelerin olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu hamleler ilerledikçe bu tür okullara rağbetin çok artacağını, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'de gözde kurumlar haline geleceğine birlikte şahit olacağız" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Mesleki eğitimin 2023 vizyonu için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Ziya Selçuk, "Mesleki eğitimin yükseltilmesi anlamındaki tüm projelerimiz onun sorumluluğunda son hızla ilerliyor. Mesleki eğitimle ilgili önümüzdeki yıllarda çok farklı atılımların, hamlelerin olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu hamleler ilerledikçe bu tür okullara rağbetin çok artacağını, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'de gözde kurumlar haline geleceğine birlikte şahit olacağız" diye konuştu.