Ziya Yılmaz: Çeşme'de ciddi bir arsa talebi var

Gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirilen "Türkiye Geneli, Tatil İçin Tercih Edilen Yerleşimlerde Konut Değerleri" başlıklı araştırmaya göre, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden sahil bölgelerine yaşanan göç gayrimenkul fiyatlarına da yansıdı.

TALEPLER YAZLIK BÖLGELERE KAYDI

Türkiye'nin yurt içinden ve yurt içinden tatil için yoğun olarak tercih edilen Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil beldelerindeki değer artışı son bir yılda da devam etti. Havaların da ısınmasıyla gayrimenkul sektöründe talepler yazlık bölgelere doğru kaymaya başladı.

Özellikle sezonluk kiralamalarda büyük yoğunluk dikkati çekerken çok sayıda kişi de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden Çeşme ve Bodrum gibi bölgelere akın ediyor.

İLK 10'A İZMİR VE MUĞLA DAMGA VURDU

Türkiye'nin tatil en çok tercih edilen Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yazlık fiyatlarında Türkiye'nin pahalı ilçesi ortalama 8 bin 641 TL ile metrekare fiyatıyla Çeşme (İzmir) olurken, ikinci sırada 5 bin 582 lira ile Bodrum (Muğla), üçüncü sırada ise 4 bin 473 lira ile son yıllarda popülaritesi hızla artan Kaş (Antalya) yer aldı.

Datça'nın (Muğla) 4 bin 181 lira ortalama metrekare satış fiyatıyla dördüncü sırada yer aldığı listede, Urla (İzmir) 4 bin 39 lirayla beşinci, Foça (İzmir) 3 bin 820 lirayla altıncı, Karaburun (İzmir) 3 bin 755 lirayla yedinci, Marmaris (Muğla) 3 bin 623 lirayla sekizinci, Fethiye (Muğla) 3 bin 96 lirayla dokuzuncu sıradan yer aldı. Listede Ege ve Marmara, İzmir, Antalya ve Muğla dışında yer alan tek ilçe ise Şile. Şile'de yazlıkların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 32 lira oldu.

"ÇEŞME'DE CİDDİ BİR ARSA TALEBİ YAŞANIYOR"

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz, İstanbul dışındaki ilk gayrimenkul projelerini İzmir'de gerçekleştirdiklerini belirterek, özellikle İstanbul'dan İzmir ve çevresine çok ciddi bir yatırımcı akını olduğunu söyledi.

Çeşme'de yaptıkları projeye ciddi ilgi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Çeşme'de çok ciddi bir arsa talebi yaşanıyor. Burada potansiyelin çok yüksek olduğunu gören müteahhitler bölgeden arsa satın alarak bir an önce proje gerçekleştirmek istiyor." diye konuştu.