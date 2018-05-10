Ziya Yılmaz konut faizi kampanyasını değerlendirdi

İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildi. Törenden sonra basınla bir araya gelen Yılmaz konut faiz kampanyası ile ilgili de fikirlerini dile getirdi.

"BU YIL DA REKOR BEKLİYORUZ"

Hükümetin konutta KDV indirimi ve konut kredilerinin düşürülmesi çalışması hakkında da Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ve kabineyi kutluyorum. Çünkü konut sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Faizler çok yüksek. Faizler ne kadar düşük olursa konut sektörü o kadar hareketlenir ve kendi altındaki yüzlerce kalemin de hızla büyümesine yol açar. Biz 2017 yılında 1 milyon 409 bin konut satışıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu yıl da rekor bekliyoruz. Onun için de hem KDV'lerin indirilmesi hem faizlerin düşürülmesi bizim sektöre heyecan katarak büyümesine vesile olacaktır." diye konuştu.