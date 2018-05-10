taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.883
USD
4,2476
EURO
5,0635
ALTIN
180,17
PETR
76,5600

Ziya Yılmaz konut faizi kampanyasını değerlendirdi

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, katıldığı bir etkinlikte faiz kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 10.05.2018 - 17:11..
  1. Haberler
  2. Emlak

İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildi. Törenden sonra basınla bir araya gelen Yılmaz konut faiz kampanyası ile ilgili de fikirlerini dile getirdi.

Ziya Yılmaz konut faizi kampanyasını değerlendirdi

"BU YIL DA REKOR BEKLİYORUZ"

Hükümetin konutta KDV indirimi ve konut kredilerinin düşürülmesi çalışması hakkında da Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ve kabineyi kutluyorum. Çünkü konut sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Faizler çok yüksek. Faizler ne kadar düşük olursa konut sektörü o kadar hareketlenir ve kendi altındaki yüzlerce kalemin de hızla büyümesine yol açar. Biz 2017 yılında 1 milyon 409 bin konut satışıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu yıl da rekor bekliyoruz. Onun için de hem KDV'lerin indirilmesi hem faizlerin düşürülmesi bizim sektöre heyecan katarak büyümesine vesile olacaktır." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz'a fahri doktora
İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'a fahri doktora verildi.
Elmas: Faiz indirimi ile konut satışları hızlanacak
Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bankaların düzenlediği yeni faiz kampanyasıyla birlikte konut satışında rekor kırılacağını dile getirdi.
Elmas: Faiz indirimi ile konut satışları hızlanacak
Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bankaların düzenlediği yeni faiz kampanyasıyla birlikte konut satışında rekor kırılacağını dile getirdi.
Esenyurt'ta alınan konutun geri dönüşü 19 yıl
Esenyurt'ta bir konutu 216 bin liraya satın alabilirken, konutun geri dönüş süresi 19 yıl olarak açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

142
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

149
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

326
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

167
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

106
İsrail'den İran'a yeni tehdit

İsrail'den İran'a yeni tehdit

180
İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM