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Ziya Yılmaz: Şimdi ev almanın tam zamanı

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, başlatılan konut kampanyasının yatırımcıya büyük kolaylık sağlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 13:03..
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Ziya Yılmaz: Şimdi ev almanın tam zamanı

Bugün itibariyle başlayan 'Türkiye için Kazanç Vakti!' konut kampanyası 31 Ekim'e kadar devam edecek. Bu kampanya; hem yatırımcıların, hem de proje sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bir basın toplantısı düzenleyerek kampanyanın detaylarını aktardı.  DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise bugün kampanyayla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak yatırımcıları uyardı.

"YATIRIMLIK ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Kampanyayı değerlendiren Yılmaz; “Bu kampanya ile ev almanın cazibesi daha da artmış durumda. İnsanlara sadece oturumluk değil, aynı zamanda yatırımlık önemli bir fırsat sunuluyor. Bu yüzden şimdi ev almanın tam zamanı.” ifadelerini kullandı.

Ziya Yılmaz: Şimdi ev almanın tam zamanı

"GEÇTİĞİMİZ YIL DA AYNI SEVİYEDEYDİ"

Türkiye'de 2018’in ilk 7 ayında 770 bin konutun satıldığını vurgulayan Yılmaz, “Bu rakam geçtiğimiz yıl da aynı seviyelerdeydi. Fakat geçen yıl bildiğiniz gibi konut kredi faiz oranları çok daha düşüktü. Bunun yanında bu yıl satılan 770 bin konutta, banka kredili konut satış adedi geçen seneye kıyasla neredeyse 52 bin az. Bu da aslında, satışların önemli kısmının nakit gücü yüksek markalı konut üreticilerinin kendi finansman yöntemleriyle gerçekleştiğinin en önemli kanıtı.” diye konuştu.

Ziya Yılmaz: Şimdi ev almanın tam zamanı

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYUYORUZ"

Yılmaz; “Validebağ Konakları projemizde taşın altına elimizi koyuyor; Emlak Konut ile birlikte kendi gelirimizden fedakârlık ederek finans maliyetinin önemli bir kısmını üstleniyoruz.” dedi.

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