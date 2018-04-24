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Ziya Yılmaz'dan yabancıya konut satışı için fon çağrısı

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yabancıların Türkiye'den daha fazla konut alması için fon oluşturulması gerekitğini belirtti.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 13:05..
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Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yabancılara konut satışının artması ve bunun için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'nİN CİDDİ POTANSİYELİ VAR"

Türkiye'nin yabancılara konut satışında agresif olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “İspanya’da ise yabancıya satılan konut adedi 50 bin. Yani İspanyollar her 9 konuttan birini yabancıya satıyor. Bizde ise 2017’ye bakalım 1,4 milyon konut sattık. Bunun sadece 22 binini yabancıya satabildik. Yüzde 2 bile değil! Ve 4,6 milyar dolar gelir elde ettik. Oysa Türkiye’nin çok ciddi potansiyeli var. Ülkemizi iyi pazarlamamız lazım.” dedi.

Ziya Yılmaz'dan yabancıya konut satışı için fon çağrısı

YILMAZ'DAN TANITIM FONU ÇAĞRISI

Ayrıca Yılmaz konut üreticileri önderliğinde devlet destekli bir tanıtım fonu oluşturularak yabancıya konut satışının hayal olmadığını belirterek, “Ruslar Akdeniz’i, Ege’yi seviyor. Araplar İç Anadolu’ya ve Karadeniz’e aşık. İngilizler yine Ege ve İstanbul’un müdavimi. Hedef kitleye göre nokta atışı tanıtım hamleleri yapmamız şart. İyi bir kampanya ve ciddi bir tanıtımla hem turizme hem de gayrimenkul sektörüne çok büyük katkımız olur.” açıklamasında bulundu.

Yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolarlık konut koşulu sınırının 300 bin dolara indirilecek olmasıyla ilgili de “Bunun da desteği ile yılda yabancıya 100 bin konut sattığınızı düşünün. 30 milyar dolar para sadece doğrudan yatırımları olacak. Bir de burada bırakacakları dövizi, verecekleri vergiyi düşünün.” diye konuştu.

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