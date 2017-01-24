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Ziyaretçilerine saldırmaya çalışan hayvanlar - İzle
Doğal ortamlarından koparılıp hayvanat bahçelerinde kafese kapatılan hayvanların ziyaretçilere yaptığı sürprizler.
24.01.2017 - 20:38
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Ziyaretçilere saldırı girişiminde bulunan hayvanlar VİDEO
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