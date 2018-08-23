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Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor

Türkiye'nin ekonomik savaştan güçlü çıkacağını söyleyen Ziynet Sali, "Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar yeni değil." dedi.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 04:52..
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Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor

Türkiye iflas ediyor çığırtkanlığı yapan sanatçıların aksine ülkesinin ve milletinin her zorluktan başarıyla çıkacağına inandığını ifade eden Ziynet Sali, "Türk milleti bütün oyunlara göğüs germiş ve bunları bozmuştur" şeklinde konuştu.

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Ziynet Sali, ABD'nin açıkça tehditlerini görmezden gelen sözde sanatçıların aksine konuya duyarlı olduğunu vurguladı.

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşın farkında olduğunu ifade eden Sali, "Bu ülke üzerine oynanan oyunlar yeni değil ne yazık ki; onlarca yıldır süregeliyor. Türk milleti bütün oyunlara göğüs germiş ve bunları bozmuştur. Bu ekonomik bunalımın da üstesinden gelecektir." dedi.

Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor

"DİŞ GEÇİREMİYORLAR"

Türkiye'nin buhranlı dönemi atlacağını belirten ünlü sanatçı, "İnanıyorum ki; Türkiye gücü ve birlikteliği ile bu sıkıntılı durumu da atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Sali sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

Yıllardır bilek gücü ile diş geçiremedikleri ülkemiz, bu kez ekonomik saldırıya maruz kaldı. Devletimiz ve milletimiz, birlik ve beraberlik içinde bu saldırıyı da atlatacaktır. Başta devlet yönetimimiz olmak üzere, hepimiz bu güzel ülke için el ele vereceğiz.

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