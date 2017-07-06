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Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti

Almanya'nın Hamburg kentinde 7- 8 Temmuz'da yapılacak G20 Zirvesi için ilginç protesto gösterileri düzenleniyor.

06.07.2017 - 15:20
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G20 Zirvesi öncesinde Almanya'da birçok olay yaşanıyor. Hafta başından itibaren protestocularla polisler çatışıyor.

Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti

GRİ KIYAFETLER GİYEREK ZOMBİLERİ TAKLİT ETTİLER

Protesto gösterilerine ise dün bir yenisi daha eklendi. Zombi kıyafeti giyen protestocular ilginç bir gösteri yaptı. Yetkililer düzenlenen bu protesto gösterilerinde 1000 kişinin yer aldığını açıkladı.

Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti VİDEO

Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti

BAZILARI ÇIPLAK PROTESTO ETTİ

Bazı protestocular gri kıyafetlerini üzerlerinden attı. Bazıları da çıplak kalarak protestolarını sürdürdü.

Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti

Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti

Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti

Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti

Zombiler G20 Zirvesi'ni protesto etti

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