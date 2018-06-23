Zonguldak'da göçük altında kalan 2 işçi bulundu

Geç saatlere kadar süren kurtarma çalışmaları sonrası 2 işçi de kurtarıldı. Olayda yaralanan Ferdi Oral isimli işçi, Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.
TAHKİMAT ÇALIŞMALARI SONRASI ÇIKARTILACAKLAR
Recep Yurtseven isimli maden işçisi ile kurumda 2009 yılında işe başlayan Mevlüt Karagöl isimli işçi, 16.00-24.00 vardiyasında çalıştıkları esnada göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sevk edilen sağlık ekibi, polis, AFAD ekibi bekleyişlerini sürdürüyor. Tahliye ekibi göçüğün meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışması yaptı.
Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından işçilere sağ ulaşıldı. Maden ocağındaki tahkimat çalışmalarının ardından işçiler bulundukları yerden kurtarılarak yer üstüne çıkartılacak.