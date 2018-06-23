Zonguldak'da göçük altında kalan 2 işçi bulundu

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

2 Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı İsviçre'nin Arnavut asıllı yıldızları Shaqiri ve Xhaka, Sırbistan'a attıkları gollerden sonra Arnavutluk'u andılar.

3 ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli Esad'ın ortağı Rusya'nın Suriye'de muhalifleri vurmasına karşı çıkan ABD, ateşkes ihlallerine son vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

4 Kırıkkale'de zincirleme kaza: 11 yaralı Sağanak yağış bu kez de Kırıkkale'de zincirleme kazaya neden oldu. 11 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

5 AGİT seçim sonrası için kaos planı yaptı Türkiye'deki seçimler için PKK sempatizanlarını gözlemci olarak atayan AGİT, şimdi de '24 Haziran'da şaibe oldu' diyerek kaos yarat peşinde.

6 Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçine CHP'nin adayı olarak giren Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildiğini söyledi.