Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti.

Ellerindeki silahları ard arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu.

Zonguldak'ın bayram geleneği panik yarattı ViDEO

PANİKLE POLİSE HABER VERDİLER

Tedirgin olan vatandaşlar 155 imdat hattını arayarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Teyakkuza geçen ekipler yağan ihbarlar dolayısıyla herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için devriyelerini sıklaştırdı.

Önceki yıllarda ise silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmaktan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

GEÇMİŞTE ACI BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı’nda Taşbaca Mahallesi’nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Silah sesiyle korkan bir köpek ise panikle etrafta koşuştu. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.