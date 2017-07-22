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Cehennemağzı mağarasında "Evet" dediler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evlenecek çiftin nikah töreni, Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan Cehennemağzı mağarasında yapıldı.

22.07.2017 - 18:53
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Ereğli'de yaşayan ve evlenmeye karar veren Büşra Meresoğlu ile Sina Çıladır, nikah işlemlerini tamamladıktan sonra nikahlarını Cehennemağzı mağarasında kıymak istediklerini Ereğli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

MÜDÜRLÜK ONAY VERDİ

Müze müdürlüğünden gelen olumlu cevabın ardından Cehennemağzı mağarasında yapılan bazı düzenlemeler sonrası çiftin nikahı kıyıldı.

Cehennemağzı mağarasında

"FARKLI BİR ŞEY YAPTIK"

Nikahtan sonra duygularını AA muhabirine anlatan Sina Çıladır, ilçe kültürünü yaşatmak ve tanıtmak, değerleri ön plana çıkarmak için mağaraları seçtiğini belirterek, "Dinin yasaklandığı dönemlerde burası kiliseydi. Miteolojide de büyük bir yeri var. Zeus'un oğlu Herkül'ün yaşadığı yer olarak biliniyor. 'Güzel ve farklı bir şey yaptık' diye düşünüyorum" diye konuştu.

Cehennemağzı mağarasında

Cehennemağzı mağarasında

Cehennemağzı mağarasında

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