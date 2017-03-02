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Zonguldak'ta 19 şirkete kayyum ataması yapıldı

Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla Ereğli ilçesindeki 19 şirkete kayyum atandı.

02.03.2017 - 17:30
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliğince, Elif Ereğli Dayanıklı Tüketim Malları Orman Ürünleri, Ensar Eğitim Hizmetleri Gıda Maddeleri Otomotiv İnşaat, Ereğli Özbay Tekstil İnşaat, Emel Kitap Kırtasiye, Şentürkler Dayanıklı Tüketim Malları, Göktekin Gıda Hayvancılık, Yağmuroğlu Dayanıklı Tüketim Malları, Yahyaoğlu Çelik Döküm Makine, KMS Endüstri Makine Metal Tekstil, Kardelen Ajans, Güldalı Mimarlık, NT Sigorta Aracılık Hizmetleri, Tümar Otomotiv Petrol Ürünleri, Tüylüoğlu Gayrimenkul Geliştirme Turizm, İnceoğlu Kuyumculuk, Ereğli Delta Sigorta, Üç Konak İnşaat, Yıl-Kar Teksil, Yağmuroğlu Pazarlama Kuyumculuk şirketlerine kayyum atanmasına karar verildi.

KAYYUMLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlandığı iddiasıyla şirkete atanan kayyumların, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ilgili binalara giderek çalışmalara başladığı öğrenildi.

Bu arada, söz konusu şirketlerin sahiplerinin veya ortaklarının bir kısmının tutuklu olduğu öğrenildi.

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