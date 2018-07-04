Zonguldak'ta 2 kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

38 yaşındaki Muhammet Terzi yönetimindeki 67 AK 130 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan 27 yaşındaki Mehmet Aslan'ın kullandığı 06 YGM 34 plakalı kamyonetle çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, kamyonet sürücüleri Muhammet Terzi ve Mehmet Aslan ile araçlarda bulunan Şaban Şahin (34), Ercan Akyüz (50), Anıl Berk Aksakal (18) ve Sergen Toroman (21) yaralandı.
AFAD ekipleri tarafından kamyonetlerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.