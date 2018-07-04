Zonguldak'ta 2 kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

YSK, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti.

Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, kendilerini rezil eden sisteme 80 bin lira ödediklerini gösteren faturaları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü çıkışında hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getiren bir kadına “Yavaş yavaş, Anayasa kararı gerekiyor” yanıtını verdi.

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Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu 'hırslıyım' mesajı verdi

Meclis'e bugün kayıt yaptıran eski milli futbolsu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Milletimiz benim hırslı olduğumu biliyor, Meclis'te de öyle olacağım." diye konuştu.