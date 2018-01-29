Zonguldak'ta 28 şüpheliden 13’ü tutuklandı

1 İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak isteyen İzmitliler, cami cemaatine kızıl elma ile Türk bayrağı dağıttı.

2 18 ay çalıştı, 15 yıl maaş aldı İspanya'da bir devlet memurunun, rapor ve yasal izinlerini kullanarak 18 ay işe gitmesine rağmen 15 yıl maaş aldığı belirlendi.

3 Düştüğü yerde başka kimse düşmesin diye nöbet tuttu İzmir'in Konak ilçesinde, otobüsten yere dökülen yağ nedeniyle kayıp düşen genç, yağın başında bekleyerek "Yaklaşmayın yağ var." diye herkesi uyardı.

4 Rıdvan Dilmen: Elif Elmas aynı bana benziyor Rıdvan Dilmen, Trabzon deplasmanında ilk kez Fenerbahçe forması giyen Elif Elmas için, "Benim orta saha versiyonum" yorumunda bulundu.

5 Mardin'de 2 terörist öldürüldü Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Tank ve obüslerle ateş altına alınan bölgede, 2 terörist öldürüldü.

6 Hamsi ihracatından 9 milyon dolar gelir Türkiye'den geçen yıl Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 22 ülkeye, 9 milyon 254 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.