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Zonguldak'ta 28 şüpheliden 13’ü tutuklandı

Zonguldak merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

İHA | 29.01.2018 - 10:00..
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ocak tarihinde Zonguldak’ın Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleri ile İstanbul’da 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

13'Ü TUTUKLANDI

Aralarında muhtar ve belde belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu maddeler ve 20 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesine sevk edilen 287 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 15’i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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