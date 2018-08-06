Zonguldak'ta 4 yaşındaki çocuğa yılan saldırdı

Çaycuma ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde meydana gelen olayda, evlerinin önünde oyun oynayan 3 çocuğa yılan saldırdı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, Ceyhun Bakır'ın kolunu ısırdı.

Çocuk yılandan kurtulmak için hamle yapınca, yılan bu sefer de bacağından ısırdı. Yılan, diğer çocukların yardımıyla ayrılırken, çocuklar ailelerine haber verdi.

TABURCU EDİLDİ

Aileler, yılanı etkisiz hale getirirken, çocuğu ise ilçede bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük Ceyhun burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedaviye alınan çocuk, sabah son kontrollerinin ardından taburcu edildi.