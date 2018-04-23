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Zonguldak'ta 47 adet tarihi para yakalandı

Zonguldak'ta Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 47 adet tarihi para ele geçirildi.

İHA | 23.04.2018 - 04:57..
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Tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmayan Jandarma Komutanlığı, Zonguldak'ta çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile bir kişi gözaltına alınırken, 47 adet de para bulundu.

Zonguldak'ta 47 adet tarihi para yakalandı

NE OLDUKLARI ANLAŞILAMADI

Filyos beldesinde ikamet eden F.M. isimli şahsın evinde altın sikke olabileceği ihbarı üzerine, şahsın evinde yapılan aramada 47 adet sikke görünümünde, oksitlenmiş para bulundu.

Altın, bakır ya da gümüş olup-olmadığı tespit edilemeyen parçalar Jandarma ekipleri tarafından toplandı.

Gözaltına alınan F.M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta 47 adet tarihi para yakalandı

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