Zonguldak'ta 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı

Tuncay Karabıyık yönetimindeki TIR, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak üzerinde, yolun karşı tarafındaki çocuk parkına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'a çarptı.
TIR'In altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden Çınar'ın cansız bedeni, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı haber alan Çınar'ın anne ve babası ile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
TIR HIZLI GİDİYORDU
Kazanın olduğu yerde toplanan vatandaşlar, bölgede TIR'ların hızlı gittiğini belirterek, tepki gösterdi.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Muhammet Ali Çınar'a çarparak ölümüne yol açan TIR sürücüsü gözaltına alındı.