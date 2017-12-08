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Zonguldak'ta 50 kişi kahve bastı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 50 kişilik bir grup kahvehaneye baskın düzenledi.

DHA | 08.12.2017 - 22:49..
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Zonguldak'ta 50 kişi kahve bastı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde A.Ç. ile B.U. öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

BİR KİŞİ KIRILAN CAMLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

A.Ç., akşam saatlerinde yaklaşık 50 kişi ile B.U.'nun çalıştığı Alaplı Belediyesi binasının yakınındaki kahvehaneye geldi. İçerideki sandalye ve masaları tekmeleyen grup, pencerenin camlarını kırdı. Çıkan arbedede kırılan camların üzerine düşmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, her iki taraftan birçok kişiyi gözaltına aldı.

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