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Zonguldak'ta 9 kişilik dolandırıcı şebekesi çökertildi

Zonguldak'ta 'Call Center' üzerinden onlarca kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

İHA | 10.01.2018 - 00:32..
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Zonguldak'ta 40 kişiyi, sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandıran şebeke, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Zonguldak'ta 9 kişilik dolandırıcı şebekesi çökertildi


SAĞLIK SİGORTASI YALANIYLA KREDİ KARTI BİLGİLERİ ALINDI

Vatandaşları arayarak hayat sigortası yaptırdığına ve uzatmak için ödeme için son gün olduğuna ikna eden şebeke, hayat sigortasını uzatmak veya iptal etmek için ücret talep etti. İddialara göre iptal ücretinin ödenmemesi halinde icra yoluyla ödeme yapmaya mecbur bırakılacaklarını söyleyerek mağdurları kandırdı.

Şebeke üyelerinin sözlerine inanan vatandaşlar da kullanım tarihleri ve güvenlik kodları da dahil olmak üzere kredi kartlarına ait tüm bilgileri dolandırıcılara verdi. Bilgileri alan şebeke, vatandaşların kredi kartlarından çekim yaparak onlarca kişiyi binlerce lira dolandırdı.

4'Ü 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ocak’ta İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak, Balıkesir, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.Y.B., D.Ö, E.K, M.Ş, Ç.A.K, D.D, M.B, B.K, ile A.B.B. sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemlerini adliyeye sevk edilmişti.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan E.K, M.Ş. Ç.A.K, D.D, M.B, B.K, D.Ö. ile O.Y.B. tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, A.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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