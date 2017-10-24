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Zonguldak'ta ailesiyle tartışan genç kız balkondan atladı

Ereğli ilçesinde T.A., ailesiyle tartıştıktan sonra ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaralandı.

24.10.2017 - 07:49
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Kepez Mahallesi Çetin Emeç Caddesindeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki T.A., evde babası ve annesiyle tartıştıktan sonra evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen T.A., yaralandı.

Zonguldak'ta ailesiyle tartışan genç kız balkondan atladı

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu T.A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan T.A.'nın ayaklarında kırıklar meydana geldiği öğrenildi.

Zonguldak'ta ailesiyle tartışan genç kız balkondan atladı

Anne N.A. kızının önce kendisi ile tartıştığını daha sonra da babası ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söyledi. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü anlatan N.A., "Ben bu yaşıma geldim kızımdan dayak yiyorum. Sürekli dayak yiyorum" diye konuştu.

Baba H.A.'nın ise kızının balkondan atlamasının ardından evden ayrıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Zonguldak'ta ailesiyle tartışan genç kız balkondan atladı

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