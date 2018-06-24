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Zonguldak’ta AK Partililer sokaklara akın etti

Zonguldak’ta vatandaşlar seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla kutlamalar başladı.

İHA | 24.06.2018 - 21:27..
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Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte AK Partililer sokaklara akın etti. Madenci Anıtı önündeki heykele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı.

Zonguldak’ta AK Partililer sokaklara akın etti

SEÇİM COŞKUSU YAŞADI

Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile Madenci Anıtı önüne akın eden yüzlerce kişi, seçim coşkusu yaşadı.

Uzun araç kuyrukları oluşunca trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yüzlerce araç konvoyu şehri korna ve klakson çalarak kutlamaları sürdürüyor.

Zonguldak’ta AK Partililer sokaklara akın etti

"ÜLKELER SIRALAMASINDA YUKARIYA ÇIKACAKTIR"

Gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “Ramazan Bayramı’nda söylemiştik. Bugün bizim bayramımız. Allah’a şükürler olsun ki Zonguldaklı hemşehrilerimiz bizleri utandırmadı. Şu anda bütün Türkiye’de ve Zonguldak’ta olmak üzere her yerde bir bayram var. Öncelikle ben bu seçim sonuçlarının ülkemize ve vatanımıza bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan ve gece gündüz bizimle beraber çalışan teşkilatlarımıza, Zonguldak halkına şükranlarımı sunuyorum. Ve teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha ileri medeniyetler seviyesine gelecektir. Ülkemiz gelişen ülkeler sıralamasında yukarıya çıkacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Zonguldak’ta AK Partililer sokaklara akın etti

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