Zonguldak'ta alkollü sürücü polis aracına çarptı

Kepez mevkiinde meydan gelen kazada, polis denetim noktasından dönüş yapan 28 yaşındaki Ö.S. yönetimindeki 67 TE 685 plakalı sivil polis aracına, 38 yaşındaki Hasan S. nin kullandığı 67 TC 042 plakalı otomobil çarptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, polis memurları Ö.S., Ö.A. ve otomobilde bulunan 36 yaşındaki Emine S., 13 yaşındaki İ. S. ve 17 yaşındaki İ.S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Hasan S.'nin yapılan kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hasan S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.