Zonguldak'ta bir aydır kayıp yaşlı adam ölü bulundu

CHP milletvekili Deniz Baykal, 2019'da seçilecek başkan adayı için yine fikirlerini dile getirdi.

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Çin'den BM'de Kuzey Kore ile diyalog çağrısı

Son balistik füze denemesini görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Çin, Kuzey Kore ile müzakere çağrısı yaptı.