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Zonguldak'ta bir şahıs öz torununu satarken yakalandı

Öz torununu para karşılığında bir başka aileye 5 bin liraya satmak isteyen adam yakalandı.

10.02.2017 - 10:06
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Olay, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı ilçesinde ikamet eden A.M. (58), bir tanıdığı aracılığı ile Kozlu ilçesinde yaşayan ve çocukları olmayan S.S. (35) ve eşi C.S. (28) ile doğacak olan öz torunu için 5 bin TL karşılığında anlaştı.

Zonguldak'ta bir şahıs öz torununu satarken yakalandı

Sabah doğum vakti gelen kızı B.Ş.'yi hastaneye getiren baba A.M., doğumdan sonra torununu teslim edeceğini bildirdi. Ancak B.Ş. hastane çalışanlarına babasının bebeğini para karşılığında bir başka aileye vermek istediği bilgisini verince polis ekiplerine haber verildi.

BEBEĞİN BABASI EVİ TERK ETMİŞTİ

B.Ş. doğum servisinde bir erkek çocuğu dünyaya getirirken, hastaneye gelen polis ekipleri önce öz torununu satmaya çalışan A.M.'yi, ardından da yeni doğan bebeği almak isteyen S.S. ile eşi C.S.'yi gözaltına aldı. B.Ş.'nin daha önce boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve daha sonra dini nikahlı eşi S.T.'den de hamile kaldığı, bebeğin babasının da kısa süre önce evi terk ettiği öğrenildi.

Zonguldak'ta bir şahıs öz torununu satarken yakalandı

BAKANLIK TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINACAK

Gözaltına alınan A.M. ile bebeği satın almak isteyen S.S. ve eşi C.S. alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. B.Ş.'nin doğum sonrası hastanede tedavisi devam ederken, bebeğin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. .

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