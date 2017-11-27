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Zonguldak'ta bir veteriner cinsel istismardan tutuklandı

Zonguldak'ta yaşayan 45 yaşındaki veterine Uğur G., cinsel istismar ve şantaj iddiasıyla tutuklandı.

DHA | 27.11.2017 - 04:51..
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İddiaya göre; Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde veterinerlik yapan 45 yaşındaki Uğur G., 35 yaşındaki M.K. adlı kadını çiftlik evine götür. Burada kendisine cinsel istismar uygulayan veterine, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj da yaptı.

Zonguldak'ta bir veteriner cinsel istismardan tutuklandı

CİNSEL İSTİSMAR VE ŞANTAJ

Evli ve 1 çocuk annesi M.K. adlı kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Uğur G.'nin, kendisini 1 ay önce zorla çiftlik evine götürüp tecavüz ettiğini, burada çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia etti.

Polisin yerini tespit ettiği çiftlik evine jandarma operasyon düzenledi. Uğur G., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 11 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

"RIZASIYLA OLDU" DEDİ

Çaycuma Belediyesi'nde veteriner hekim olarak görev yapan ve evli olan Uğur G., emniyetteki sorgusunda M.K.'nın rızası ile ilişkiye girdiklerini söyleyerek suçlamayı kabul etmedi.

Uğur G., işlemleri tamamlanması ardından akşam saatlerinde Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilerek, 'nitelikli cinsel istismar', 'görüntü ve resim ile şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

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