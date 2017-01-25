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Zonguldak'ta bir yolcudan patlayıcı malzemeleri çıktı

Zonguldak'ta ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı yolcunun üzerinden; dinamit lokumu, fünye ve gaz maskeleri çıktı.

25.01.2017 - 08:58
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dinamit lokumu

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dün gece 23.00 sıralarında Bartın-Kütahya-Eskişehir istikametine giden bir yolcu otobüsünü Devrek ilçesi çıkışında durdurdu.

95 DİNAMİT LOKUMU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde otobüste yolculuk yapan C.A.'nın çantasında 95 adet dinamit lokumu, bol miktarda fünye, bir adet gaz maskesi, 8 adet gaz maskesine ait filtre ele geçirildi. Ekipler bir sırt çantası içerisinde ele geçirilen malzemelere el koydu. C.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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