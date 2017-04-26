Zonguldak'ta cinsel istismar sanığına 41 yıl hapis istemi

2015 yılının kasım ayında meydana gelen olayda Hamdi K., iddiaya göre Filyos Belediyesi'ne iş başvurusunda bulunduktan sonra evine doğru yürüyen P.M. adlı kızı kucağına alıp zorla ağaçlık alana götürdü.

TEHDİTLE SUSTURMAK İSTEDİ

Hamdi K., burada kendisine direnen P.M.'ye cinsel istismarda bulundu, ardından da kimseye söylememesi için tehdit etti. Karakola giden P.M., olayı anlatarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası Hamdi K., tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hamdi K.'nın, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Sanık, savunmasında P.M. ile cinsel ilişkiye girmek istediğini, ancak parada anlaşamayınca tartıştıklarını ve oradan ayrıldığını ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.

SAVCI 41 YIL HAPİS İSTEDİ

Savcı ise mütalaasında, sanığın ağaçlık alanda zorla cinsel ilişkiye girdiği sırada mağdurun sanığın yüzünü tırnakladığını fakat kurtulamadığını belirtti. Mağdur ve tanık beyanlarını da dikkate alan savcı, tutuklu sanık Hamdi K. için 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlarından toplam 41 yıl hapis cezası talep etti. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.