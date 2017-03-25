taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Zonguldak'ta dalga enerjisinden elektrik üretilecek

Türkiye'de ilk defa dalga enerjisinden elektrik üretilmesi için Dalga Enerji Santrali kurulacak.

25.03.2017 - 13:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

aaaaaa

Zonguldak'ta dalga enerjisinden elektrik üretilmesi için 50 kilovatlık Pilot Dalga Enerji Santrali kurulacak. Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Avustralyalı firma arasında Nisan ayında mutabakat metnini imzalanmasıyla santralin Karakum mevkisinde kurulum çalışmalarına başlanacak.

Zonguldak'ta dalga enerjisinden elektrik üretilecek

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Zonguldak, Karabük ve Bartın'da bölgesel kalkınma çalışmaları yapan BAKKA, projeyle ilgili resmi internet sitesinde yaptığı açıklama şöyle denildi: "Bu pilot tesisle birlikte Zonguldak’ta ve Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek dalga enerjisinden elektrik üretimine yönelik önemli bir adım atılacak, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilecek ve dalga enerjisinin verimliliği ölçülebilecektir. Böylelikle, enerji yatırımları için karlı bir yatırım ortamı oluşturulabilecek, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları desteklenebilecek, alternatif enerji kaynakları hususunda farkındalık yaratılabilecektir. Avustralya firması CSG Exploration and Production Services yetkililerinin bölgemize gelişiyle Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan imza töreninin ardından santralin kurulum çalışmalarına başlanacaktır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

46
Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

173
David Rockefeller'ın hayat hikayesi

David Rockefeller'ın hayat hikayesi

60
Mogherini’den Brexit çıkışı

Mogherini’den Brexit çıkışı

55
İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

139
İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

119
ABD'den Suudi Arabistan'a dava

ABD'den Suudi Arabistan'a dava

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM