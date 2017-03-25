Zonguldak'ta dalga enerjisinden elektrik üretilecek

Zonguldak'ta dalga enerjisinden elektrik üretilmesi için 50 kilovatlık Pilot Dalga Enerji Santrali kurulacak. Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Avustralyalı firma arasında Nisan ayında mutabakat metnini imzalanmasıyla santralin Karakum mevkisinde kurulum çalışmalarına başlanacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Zonguldak, Karabük ve Bartın'da bölgesel kalkınma çalışmaları yapan BAKKA, projeyle ilgili resmi internet sitesinde yaptığı açıklama şöyle denildi: "Bu pilot tesisle birlikte Zonguldak’ta ve Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek dalga enerjisinden elektrik üretimine yönelik önemli bir adım atılacak, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilecek ve dalga enerjisinin verimliliği ölçülebilecektir. Böylelikle, enerji yatırımları için karlı bir yatırım ortamı oluşturulabilecek, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları desteklenebilecek, alternatif enerji kaynakları hususunda farkındalık yaratılabilecektir. Avustralya firması CSG Exploration and Production Services yetkililerinin bölgemize gelişiyle Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan imza töreninin ardından santralin kurulum çalışmalarına başlanacaktır."