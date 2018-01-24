Zonguldak'ta dayakçı anne hakkında 5,5 yıl hapis istemi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde esnaflık yapan Erdem Tülübaş, eşinin kızları Esila'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra geçen Eylül'de polise şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası vererek serbest bıraktı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, Tuğba Tülübaş hakkında iddianame hazırladı.

"YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM"

İddianamede emniyetteki ifadesine yer verilen Tuğba Tülübaş, sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını, eşinin kızını alarak kendisinden boşanmak için bunları yaptığını söyledi. Tuğba Tülübaş, savcılık ifadesinde ise kızını dövüp dövmediğini hatırlamadığını, kızını her gün dövmediğini, kendisine izlettirilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve tedavi görüp kızını almak istediğini anlatarak, yaptıklarından utandığını da söylediği iddianamede yer aldı.

GİZLİ KAMERA GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Erdem Tülübaş ise eve geldiğinde kızının vücudunda kızarıklıklar ve morluklar gördüğünü, eşinin bunu yalanladığını ve kanıtlamak için evin salonuna gizli kamera koyduğunu belirtti.

5,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Tuğba Tülübaş hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamenin sonuç kısmında şöyle denildi: "Görüntüler izlendiğinde şüpheli annenin çocuğuna birden fazla kez terbiye sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü, ayrıca şüpheli annenin alt soya karşı kasten yaralama ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından üzerine atılı suçtan yargılanarak eylemine uyan sevk maddelerince cezalandırılmasına kamu adına talep olunur."

VELAYETİ BABADA

3 ay evden uzaklaştırma cezası almasının ardından ailesinin yaşadığı Çorlu'ya giderek Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Tuğba Tülübaş, kızının geçici velayetini almıştı. DHA'nın haberinin ardından Çorlu'ya giden Erdem Tülübaş, elindeki görüntüleri mahkemeye delil olarak sundu ve çocuğun velayeti annesinden alınarak babasına verildi.

Çiftin boşanma davasının ise önümüzdeki günlerde Çorlu'da görüleceği öğrenildi.