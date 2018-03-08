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Zonguldak'ta dere taşkını: Evler sular altında kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ellibaş Deresi taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

İHA | 08.03.2018 - 18:55..
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ellibaş Deresi taştı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Derenin taşması dolayısıyla su basan iş yerleri ve evlerde maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri yoğun yağan yağışlar dolayısıyla Ellibaş Deresi'nin taşması üzerine harekete geçti.

Zonguldak'ta dere taşkını: Evler sular altında kaldı

"CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR"

DSİ, Özel idare ve AFAD ekipleri ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, "Ellibaş Deresi tamamen taştı. Şu ana kadar can kaybı yok. Yağmur yağmaya devam ettiği takdirde evleri boşaltmayı düşünüyoruz. DSİ ile temasa geçtik. Onların da ekipleri gelecek. Nebioğlu bu yağan aşırı yağmurlardan dolayı birçok dükkanı su bastı. Maddi hasarlarımız var. Şükürler olsun ki can kaybımız yok" diye konuştu.

Zonguldak'ta dere taşkını: Evler sular altında kaldı

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