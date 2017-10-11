Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga

İstanbul'un Kartal, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te merkez ile Mutki ve Güroymak ilçelerine bağlı bazı köy, mahalle ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.