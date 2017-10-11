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Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga

Ereğli İlçesi'nde düğünde çıkan kavgada Yaşar Kanyılmaz ile oğlu Göksal Kanyılmaz yaralandı. Baba ile oğul tedavi altında.

11.10.2017 - 07:10
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Bir sokak düğününde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

BABA İLE OĞLU BIÇAKLADILAR

Kavgada 50 yaşındaki Yaşar Kanyılmaz karnından, oğlu 20 yaşındaki Göksal ise göğsünden bıçaklandı.

Yaralanan baba ve oğlu, otomobille kaçarak yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polisin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Düğün ise kavga nedeniyle erken sonlandırıldı.


Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga

Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga

Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga

Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga

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