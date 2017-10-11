Zonguldak'ta düğünde bıçaklı kavga

Bir sokak düğününde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
BABA İLE OĞLU BIÇAKLADILAR
Kavgada 50 yaşındaki Yaşar Kanyılmaz karnından, oğlu 20 yaşındaki Göksal ise göğsünden bıçaklandı.
Yaralanan baba ve oğlu, otomobille kaçarak yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polisin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Düğün ise kavga nedeniyle erken sonlandırıldı.