Zonguldak'ta eşini öldüren kadın oğlunu suçladı

Zonguldak'ta, Muhammet K., geçen yıl 19 Haziran'da 2 katlı evlerinin üst katındaki tuvalette ölü bulundu.

Cinayet zanlısı olarak tutuklanan 5 çocuk annesi Huriye K., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

SÜREKLİ BANYO YAPIYORDU..

Duruşmada, sanığın soruşturma sırasında verdiği, "11 yıl önce M. bize gelin geldi. O geldikten sonra eşimin bana davranışları değişti. Sürekli banyo yapıyordu. Olay günü üst kattan sesler geliyordu, baktığımda eşim banyodaydı. Odun parçasıyla kafasına vurdum, sonra odun parçasını aşağıya attım" dediği ifadesi okundu. Bu ifadesinin kısmen doğru olduğunu ileri sürerek cinayeti kendisinin işlemediğini iddia eden Huriye K. şöyle dedi:

EŞİM İLE GELİNİMİ AHIRDA..

"Bir yıl önce eşim ile gelinimi ahırda uygunsuz vaziyette gördüm. Şok geçirdim. Akşam gelinim de eşim de bana sert davrandı. Eşime ‘Yanlış yoldasın senin kafanı ezerler' dedim. Gelinim bıçakla üzerime saldırdı. Oğlum bu olayı sezinliyordu. Olaydan 2-3 gün önce oğlum Ergin ile eşim tartıştı. Sonra oğlum bana gelerek, ‘Babamı öldüreceğim, suçu sen üzerine alacaksın' dedi. Olay günü Ergin üst kattan aşağıya geldi. Çeşmede elini yıkadı. Odasına gitti. Sonra eşimin öldüğünü öğrendik. Cezaevine girdikten 15 gün sonra kendime gelebildim. Annelik duygusu üzerine suçu almak istedim. Eşimle oğlum hiç anlaşamıyordu, oğlumun yaptığını düşünüyorum."

Müşteki olarak dinlenen Ergin K. ise annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, olay günü annesini üst kattan aşağıya inerken gördüğünü, yukarıya çıktığında babasının cesedini bulduğunu, eşiyle babasının dedikodusunu yapmaması konusunda daha önce annesini uyardığını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık olarak dinlenen gelin M.K. da kayınvalidesinin kendisine iftira attığını, cinayeti onun işlediğini söyledi. Duruşma ertelendi.