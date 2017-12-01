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Zonguldak'ta eski eşini ve kızını öldürdü oğlunu yaraladı

Zonguldak'ta eski eşi ve çocuklarıyla tartışan Güngör K., dehşet saçtı. Eski eşi ve kızını öldüren Güngör K., oğlunu da yaraladı.

İHA | 01.12.2017 - 23:58..
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Güngör K., eski eşi ve çocuklarıyla görüştü. Görüşmede önce tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada Güngör K. silahını ateşledi.

Güngör K. 65 yaşındaki eski eşi Gülay G., ile 11 yaşındaki kızı Betül K.'yı öldürürken, 16 yaşındaki oğlu Barboros K.'yı da ağır yaralandı.

Zonguldak'ta eski eşini ve kızını öldürdü oğlunu yaraladı

TESLİM OLDU

Yaralı olan Barbaros K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumun ağır olduğu öğrenilen Barboros K. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevkedildi. Yaşanan olayın ardından Güngör K.’nın polise teslim olduğu öğrenildi.

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