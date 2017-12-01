Zonguldak'ta eski eşini ve kızını öldürdü oğlunu yaraladı

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Bağcılar'da 5 dakikada 100 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı

Çanakkale'de kuyumcunun duvarını kırarak içeri giren hırsızlar, altınları ve saatleri alıp kaçtı.

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Erzurum Palandöken'de canlı bomba şüphelisi şahsın üzerindeki düzeneğin karton olduğu tespit edildi.

Uşak'ta iki FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Yargıç Berman, ABD ile anlaşarak ifade veren Reza Zarrab için boğaz pastili istedi.

Yargıç Berman Reza Zarrab için pastil istedi

1 Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine iletmiş.

2 CHP belgeleri basınla paylaştı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında elindeki dekontların gerçek olduğunu iddia ederek bunları kamuoyunun tartışmasına açtı.

3 Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle grup halinde ikinci kez kapalı toplantı düzenledi. Ülke gündeminden köy okullarına her şey açık açık konuşuldu.

4 Graham Fuller hakkında yakalama kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CIA’in eski başkan yardımcısı Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkardı.

5 Neçirvan Barzani Şırnak'ta IKBY lideri Neçirvan Barzani, yurt dışına gitmek üzere Şırnak'a geldi.

6 Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.