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Zonguldak’ta ev yangını

Ereğli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

12.02.2017 - 03:28
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Yangın, ilçeye bağlı Hasankahyalar köyünde meydana geldi. Şaban Aldıoğlu’na ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine Aldıoğlu ailesine haber verilip evi boşaltmaları istendi. Korku içerisinde kendilerini dışarı atan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Zonguldak’ta ev yangını

Yangında tek katlı evin çatısı alev topuna dönerken, kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, köylülerde yangını söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yangında yaralanan olmazken, çatı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yaparken, savcılık soruşturma başlattı.

Zonguldak’ta ev yangını

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