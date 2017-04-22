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Zonguldak'ta feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

22.04.2017 - 22:08
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Zonguldak'ta feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti.

KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

10 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.

Zonguldak'ta feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

"YARALILARIN İÇİNDE DURUMU AĞIR OLANLAR VAR"

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Kaymakam Nazım Madenoğlu, "Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış" dedi.

İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışnda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Zonguldak'ta feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

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