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Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

02.05.2017 - 17:48
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Zonguldak Adliyesi'nde yazı işleri müdürü H.A., zabıt katipleri Ş.K. ve E.A., mübaşir M.G., Devrek Açık Cezaevi'nde infaz koruma memuru B.T. ve O.A., kaloriferci Y.B., Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi'nde görevli memurlar O.T., G.H. ve H.İ.G. gözaltına alındı.

1 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan bir zabıt katibinin evinde yapılan aramada, kitap içine saklanmış 'B' serisi 1 dolar ele geçirildi. 10 şüpheli emniyete götürülürken 1 kişinin arandığı belirtildi.

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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