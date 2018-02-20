Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Show TV'de dün akşam yayınlanan Çukur dizisinin bir sahnesinde trafik polisinin azarlanması tepki topladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

AB'nin talepleri doğrultusunda zinayla ilgili atılan adımların yanlış olduğunu belirten Erdoğan, konunun yeniden ele alınacağını ifade etti.