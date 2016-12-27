taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.699
USD
3,5217
EURO
3,6829
ALTIN
128,98
PETR
56,0400

Zonguldak'ta FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturmada 8 kadın şüpheliden 5'i tutuklandı.

İHA | 27.12.2016 - 23:42
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 kadın şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak, Sakarya, Bartın, İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan ana sınıfı öğretmeni ebe S.G., Z.B. ile öğretmen A.K., hemşireler N.O., H.D. ve N.V., N.A. ve ev hanımı A.S.'nin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden N.V., N.O., H.D., Z.B. ve A.K.'nin tutuklanmasına, N.A., A.S. ve S.G.'nin ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE

Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE

21
Geyik katliamının aydınlatılmasına yardım edene ödül

Geyik katliamının aydınlatılmasına yardım edene ödül

6
İstanbul’da evsizler spor salonuna yerleştirildi

İstanbul’da evsizler spor salonuna yerleştirildi

2
Esed askerleri tahliyenin ardından Halep'i yağmalıyor

Esed askerleri tahliyenin ardından Halep'i yağmalıyor

0
FETÖ davasında Hava Harp Okulu iddianamesi hazır

FETÖ davasında Hava Harp Okulu iddianamesi hazır

1
Gaziantepspor kafilesi kaza geçirdi

Gaziantepspor kafilesi kaza geçirdi

0
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM