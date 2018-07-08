Zonguldak'ta iki maden işçisi hayatını kaybetti

Kimli'deki ruhsatsız işletildiği iddia edilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Saatler süren çalışma sonrasında 45 yaşındaki Erkan Cankurt ve 30 yaşındaki Hasan Yıldız'ın cesetlerine ulaşıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 4 SAAT SÜRDÜ

Çevredeki ocaklarda çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında, BEDAŞ ekipleri de ocak ağzına elektrik çekerek aydınlatma sağladı.

Çalışmaları hızlandıran ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Cankurt ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisi havasızlıktan etkilenerek rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.