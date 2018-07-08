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Zonguldak'ta iki maden işçisi hayatını kaybetti

Zonguldak'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçinin ölüsü bulundu.

AA | 08.07.2018 - 04:39..
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Kimli'deki ruhsatsız işletildiği iddia edilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Saatler süren çalışma sonrasında 45 yaşındaki Erkan Cankurt ve 30 yaşındaki Hasan Yıldız'ın cesetlerine ulaşıldı.

Zonguldak'ta iki maden işçisi hayatını kaybetti

KURTARMA ÇALIŞMALARI 4 SAAT SÜRDÜ

Çevredeki ocaklarda çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında, BEDAŞ ekipleri de ocak ağzına elektrik çekerek aydınlatma sağladı.

Çalışmaları hızlandıran ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Cankurt ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisi havasızlıktan etkilenerek rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Zonguldak'ta iki maden işçisi hayatını kaybetti

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