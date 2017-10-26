taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.540
USD
3,8097
EURO
4,4629
ALTIN
155,96
PETR
58,3400

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı

Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

26.10.2017 - 18:54
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli-Devrek karayolu Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Onur A. yönetimindeki 67 TD 911 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti, 28 yaşındaki Bilal G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, araçtan fırlayan Onur A. ile diğer araç sürücüsü Bilal G., eşi Şaziye ve çocukları Hayal G. yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Onur A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı

İlginizi Çekebilir
Ataşehir'de gökdelen yangını
Ataşehir'de 41 katlı bir rezidansta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Fuhuş için geldi, kilo alınca kendi çetesini kurdu
Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan çete liderinin kilo alınca fuhuşu bırakıp çete lideri olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok adrese operasyon düzenledi.
Ağrı'da 241 kilo eroin yakalandı
Ağrı'da bir tırın dorsesinde 241 kilo 944 gram eroin ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

294
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

150
NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

398
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

202
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

342
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

122
Atilla Taş'ın serbest kalma gerekçesi

Atilla Taş'ın serbest kalma gerekçesi

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM