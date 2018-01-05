Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 19 yaralı

Doğu Perinçek, Ece Üner'in sunduğu programda milyonlarca insanın katili Beşar Esad'ın, teröristlerle mücadele ettiğini iddia etti.

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

2

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Donald Trump, ilk yılını anlatan 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinden' kitabının yayınlanmaması için düğmeye bastı.Yazar Michael Wolff'a ve yayınevine ihtar mektubunun gittiği ortaya çıktı