Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 19 yaralı

Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli mevkinde saat 07.30 sıralarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı ocakta, gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Yunus Aydın (34) yönetimindeki minibüs, önündeki Ramazan O.'nun (36) kullandığı otomobile çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Ters dönen minibüste bulunan 19 kişi yaralanırken Fatih Turgut adlı işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından minibüsten çıkarıldı. İhbarla olay gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.