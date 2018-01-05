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Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 19 yaralı

Zonguldak'ta, maden işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

DHA | 05.01.2018 - 10:36..
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Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli mevkinde  saat 07.30 sıralarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı ocakta, gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Yunus Aydın (34) yönetimindeki minibüs, önündeki Ramazan O.'nun (36) kullandığı otomobile çarptı.

Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 19 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Ters dönen minibüste bulunan 19 kişi yaralanırken Fatih Turgut adlı işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından minibüsten çıkarıldı. İhbarla olay gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 19 yaralı

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