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Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Zonguldak Ereğli'de kontrolden çıkan işçi servisinin su oluğuna düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

28.04.2017 - 00:22
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Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kıyıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Alaplı'dan aldığı işçileri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya götüren 59 yaşındaki İsmail Demircan yönetimindeki 67 TK 875 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su oluğuna düştü.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada, sürücü Demircan ile işçilerden Emir Urfa, Tarık Aydın, Soner Temel, Tanju Kuzu, Zafer Döngel, Muhammet Uçar ve Gürcan Kahraman yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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