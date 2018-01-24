Zonguldak'ta kar 19 köy yolunu ulaşıma kapattı

Afrin'de teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri talimatı verildi.

Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Sabahattin Ali’nin uzunca süre sahibinde bile bulunmayan mektupları.

Çeşitli şehirlerde farklı ilçe ve mahkemelerde görülen 15 Temmuz darbe kalkışması davalarını yakından takip eden Eskişehir Ak Parti milletvekili Nabi Avcı medyaya sitem etti.

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Türkiye'nin Afrin harekatına tepki olarak NATO'nun Konya üssünde görevli bulunan Alman askerlerinin geri çekilmesini talep etti.

1 Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

2 Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.

3 Zeytin Dalı Harekatı karşıtlarından mektup TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı çatlak sesler çıkmaya devam ediyor.

4 Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor Rusya'nın "ABD'nin Suriye'deki tavırları Türkiye'yi operasyona itti" açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

5 Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havalimanı gibi mega projelerin engellenmesi için elinden geleni yapan Cumhuriyet, şimdi de Kanal İstanbul'u kendisine hedef aldı.

6 Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor Emekli albay Eray Güçlüer, harekat bölgesinden kendisine bilgi geldiğini Esad rejiminin YPG'ye destek sağladığı yönünde çok güçlü iddiaların olduğunu söyledi.