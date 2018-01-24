Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu.
KÖY YOLLARINI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Ereğli'de 17 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Devrek'te 2 köy yoluna ulaşım sağlanamadı.
İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.
Zonguldak'ta kar 19 köy yolunu ulaşıma kapattı İZLE