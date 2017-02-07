Zonguldak'ta kar yağışı yolu çökertti

Zonguldak’tan Ereğli ilçesi ve İstanbul’a ulaşımı sağlayan karayolunun Bayat köyü mevkisinde yaklaşık 50 metrelik bölümde yaklaşık 1 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

TOPRAKLA BİRLİKTE ÇÖKTÜ

Yapımı tamamlanan ve şerit çizgileri de çizilerek ulaşıma açılmaya hazırlanan yol kar sularının erimesi sonrası yumuşayan toprakla birlikte çöktü. 1974 yılında programa alınan Zonguldak-Ereğli arası karayolunda yıllardır yaşanan ödenek ve coğrafi şartların olumsuzluğu çalışmaların tamamlanmasını engelledi.

PLANLAMADA SAPMALARA NEDEN OLABİLİR

Zonguldak-Ereğli Karayolu’nun 2018 yılında tamamen bitirilip ulaşıma açılması planlanırken, yaşanan bu tür olumsuzlukların planlamada sapmalara yol açabileceği ifade ediliyor.

Karayolları yetkilileri çökme yaşanan ve ulaşıma kapalı olan yola sürücülerin yanlışlıkla girebileceği ihtimali üzerine uyarıcı işaretlemeler yaptı.