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Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü

Ereğli İlçesi'nde refüje çarparak takla atan otomobilden yola fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş, öldü.

31.07.2017 - 06:30
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Potbaşı Mevkii'nde meydana geldi. Ereğli'den Gülüç yönüne giden 28 yaşındaki Emre Öztürk yönetimindeki 06 E 5708 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü

Kazada, sürücü Öztürk yaralanırken, otomobilden fırlayan 20 yaşındaki  Batuhan Karataş öldü.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Öztürk ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alınca gelen anne Aysel ve baba Taner Karataş, çocuklarının durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.

Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü

Batuhan Karataş'ın hayatını kaybettiği haberini alan çift, sinir krizi geçirdi. 'Oğlum yapma bunu oğlum' diye ağlayan Aysel Karataş'a sağlık ekipleri müdahale etti. Karataş ailesinin yakınları da kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Batuhan Karataş'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Emre Öztürk'ün hastanede yapılan kontrolünde 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü

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