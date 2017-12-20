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Zonguldak'ta kazadan sonra kaçan sürücü yakalandı

Zonguldak'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Harekete geçen emniyet görevlileri kameraları inceleyerek kaçan sürücüyü yakaladı.

İHA | 20.12.2017 - 23:15..
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Zonguldak'ta akşam saat 17:30 sularında Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana gelen kazada, araç sürücüsü kayıplara karıştı.

Zonguldak'ta kazadan sonra kaçan sürücü yakalandı

82 YAŞINDAKİ YAŞAR DORUK HAYATINI KAYBETTİ

32 yaşındaki A.D. idaresindeki otomobil, Bülent Ecevit Bulvarındaki çevre yolundan karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Yaşar Doruk çarptı. Çarpma sonucu metrelerce yerde sürüklenen Doruk’u gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ve 155 ekiplerine bildirdi.

Yaşar Doruk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Yaşar Doruk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta kazadan sonra kaçan sürücü yakalandı

POLİSLER KAMERA KAYITLARINI KULLANDI

Olay yerine gelen emniyet görevlileri bölgedeki tüm kameraları izledi. Buldukları iz üzerine harekete geçen polisler, 32 yaşındaki sürücü A.D.'yi yakalamayı başardı. Polisler, yakaladığı sürücüyü gözaltına aldı.

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