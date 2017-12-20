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Kılıçdaroğlu: Kızımın 73 metrekare rezidansı var

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1 Isparta-Eğirdir yolunda otomobil tıra çarptı: 4 yaralı Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, mermer yüklü tıra çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

2 Zonguldak'ta kazadan sonra kaçan sürücü yakalandı Zonguldak'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Harekete geçen emniyet görevlileri kameraları inceleyerek kaçan sürücüyü yakaladı.

3 Muharrem Usta: Yusuf ve Abdülkadir için görüşmeler yaptık Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı için görüşmelerin sürdüğünü ancak resmi teklif yapılmadığını açıkladı.

4 Bingöl'deki şehitlerin kanı yerde kalmadı Bingöl'de düzenlenen terör operasyonda öldürülen teröristlerin çok sayıdaki saldırıların failleri olduğu tespit edildi.

5 Ayakkabı sipariş ettiler, patlıcan çıktı İstanbul'da üniversite okuyan iki kuzen internetten ayakkabı sipariş etti ama kutudan 2 çift patlıcan çıktı.

6 Maliye Bakanı Ağbal'dan Bitcoin açıklaması Maliye Bakanı Naci Ağbal, her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin'le ilgili çalışmaların olduğunu söyledi.