Zonguldak'ta kereste fabrikasında yangın

Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu Ormanlı Belediyesi ile Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bir bölümü alevler altında kalan kereste fabrikasına müdahale etti. 3 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İşyeri sahibi Köksal Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini belirtti.

Belde sakinleri de olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.