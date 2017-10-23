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Zonguldak'ta kereste fabrikasında yangın

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

23.10.2017 - 00:50
  1. Haberler
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Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu Ormanlı Belediyesi ile Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Zonguldak'ta kereste fabrikasında yangın

Olay yerine gelen ekipler, bir bölümü alevler altında kalan kereste fabrikasına müdahale etti. 3 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İşyeri sahibi Köksal Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini belirtti.

Zonguldak'ta kereste fabrikasında yangın

Belde sakinleri de olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Zonguldak'ta kereste fabrikasında yangın

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